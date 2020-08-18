ضمن الإجراءات الاحترازية.. دبي تحدد 3 شروط لعودة المقيمين

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

حددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اشتراطات العودة للمقيمين العائدين إلى إمارة دبي، مع عدم إلزامية للحجر الصحي أو المنزلي لمدة 14 يوماً طالما أن نتيجة الفحص المخبري سلبية.



وتابعت اللجنة، تشمل الشروط تقديم تصريح للدخول عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وإبراز نتيجة الفحص المخبري بنتيجة سلبية (PCR) قبل الصعود للطائرة، وإبرازها عند الوصول إلى المطار.

وأضافت اللجنة، كما يجب تحميل تطبيق DXB COVID 19 Smart App.

وأكدت أنه لا توجد إلزامية للحجر الصحي أو المنزلي لمدة 14 يوماً طالما أن نتيجة الفحص المخبري التي تم إبرازها في المطار تفيد بأنها سلبية.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، الخميس الماضي، إجراءات المرحلة الثانية من عودة المقيمين اعتباراً من الأربعاء 12 أغسطس/ آب الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة، تتمثل أول الخطوات في تحديث البيانات التي تشمل (رقم بطاقة الهوية – جواز السفر – الجنسية) وذلك من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني uaeentry.ica.gov.ae.

وتتمثل إجراءات رحلة العودة في البدء بتحديث البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني، ومن ثم إلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس كوفيد - 19 بواسطة المختبرات المعتمدة في الدول.

مع التنويه باشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل الإقلاع، ومن بعد ذلك القيام بحجز تذكرة سفر مع ضرورة إبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل المقيمين عند وصولهم للإمارات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس (كوفيد - 19)، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الحصن، وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم.

ودعماً لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة، وضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بكل سهولة ويسر.