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شكرا لقرائتكم خبر عن «لبنان» الجريح يتأهب للحكم في اغتيال رفيق الحريري والان نبدء بالتفاصيل
وأدى اغتيال الحريري إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.
وكان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار، وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ولمزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار "مرفأ بيروت" هذا الشهر.
وتأسست المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم ونظرت في القضية على مدار السنوات الست الماضية بالقرب من لاهاي. ويشار إلى أن المتهمين ليسوا قيد الاحتجاز.
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