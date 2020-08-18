شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تسجل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم عن تسجيل 1556 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الإصابات بذلك إلى 387502. وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 10513 حالة. وقالت الوزارة إن 360385 شخصا تعافوا من المرض. وتابعت أنه ما يزال هناك 1177 مريضا يعالجون في المستشفيات، من بينهم 191 شخصا في حالة حرجة.

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