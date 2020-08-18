شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1390 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 225404 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9236 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.