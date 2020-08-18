شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنير لـ ”الخليج 365”: المملكة داعم لاستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن قيادة المملكة ترفض أي مسببات لعدم الاستقرار في المنطقة، وإن المملكة العربية السعودية تدعم كل ما يمكن أن يتقدم بفرص السلام ويحقق استقرارا للمنطقة، مؤكدا أن إيران هي العدو الأول لجهود السلام في المنطقة. كما كشف عن نقاشات عديدة جرت بينه وبين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول جهود السلام في الشرق الأوسط.

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