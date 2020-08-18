الحي الدبلوماسي في كابول تحت القصف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون إن عدة صواريخ استهدفت العاصمة الأفغانية كابول قرب الحي الدبلوماسي اليوم الثلاثاء. وأضاف متحدث باسم وزارة الداخلية أن عدة صواريخ أطلقت من عربتين. وهزت انفجارات الحي الدبلوماسي وقالت مصادر لرويترز إن السلطات أغلقت الحي بينما احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

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