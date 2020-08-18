فنزويلا تعلن وقف نشاط الجمعية التأسيسية في ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الثلاثاء، أن الجمعية التأسيسية ستوقف نشاطها في ديسمبر/كانون الأول القادم بعد الانتخابات التشريعية والتي من المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر.

وقال مادورو، خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن "الجمعية الوطنية التأسيسية ستعمل حتى ديسمبر"، مشيراً إلى أن الجمعية من تقرر ذلك.

ومنذ العام 2017، تحل هذه الجمعية التأسيسية، محل البرلمان الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حاليا في البلاد.

وكان من المفترض أن تقوم الجمعية التأسيسية بصياغة دستور جديد، لكن السلطات لم تعلن أي شيء في هذا الصدد.

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وأعلنت أحزاب المعارضة الفنزويلية الرئيسية في 2 أغسطس/ آب الجاري قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية واصفة إياها بـ "التزوير الانتخابي".

ويرأس البرلمان، المعارض خوان جوايدو، الذي يعتبر وجود مادورو في السلطة غير شرعي، وأعلن نفسه في يناير/كانون الثاني 2019 رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وتعترف بجوايدو حالياً نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة، التي تدعو علناً إلى الإطاحة بمادورو، وتفرض على كاراكاس العديد من العقوبات الاقتصادية.

وفيما تعتبر واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أمريكا اللاتينية، مادورو رئيساً غير شرعي، يحظى الأخير بدعم روسيا والصين وإيران وكوبا.