شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. افتتاح مركز لفحص كورونا في مربح بالفجيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزا لفحص فيروس ‎كورونا في منطقة مربح بالفجيرة لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements وجاء افتتاح المركز في مربح بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتعاون مع حكومة الفجيرة ،على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني. وشهد افتتاح المركز حضورا كثيفا من أهالي منطقة مربح والمناطق المجاور لإجراء فحص "كوفيد - 19".

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