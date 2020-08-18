شكرا لقرائتكم الأسطول الخامس الأميركي: نراقب تحركات الإيرانيين لأنهم متهورون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكّد قائد الأسطول الخامس الأميركي نائب الأدميرال جيمس مالوي على أنّ قوّات التحالف تراقب التحرّكات الإيرانية في خليج عُمان والخليج العربي عن كثب.

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن ذلك يشمل الممرّات المائية وجميع السفن التجارية لا سيما بعد اعتداء مسلّحين إيرانيين على ناقلة نفط.

تعبيرية

مالوي شدد على احتفاظ بلاده بحقّ استخدام خيار القوّة في أيّ وقت بسبب ما وصفه بـ"تهوّر الإيرانيين".

كما أشار مالوي إلى ضرورة هذه الخطوات لكي تكون القوّات بحالة جهوزية متقدّمة في كلّ الأوقات.

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وتتمسك الولايات المتحدة بخطة إعادة فرض العقوبات على إيران، لا سيما بعد رفض مجلس الأمن قبل أيام تمديد فرض حظر السلاح على طهران.

وتتوالى تصريحات المسؤولين في الإدارة الأميركية حول الموضوع، مذكرين بالحق الذي منحه الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، لأطراف هذا الاتفاق بإعادة فرض العقوبات عند إخلال طهران ببنوده.

وفي هذا السياق، نشر وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الاثنين، تغريدة على حسابه على تويتر، مقتبسة من تصريح للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، "عراب الاتفاق النووي".

وقال بومبيو في تغريدته هذه: "بمجرد أن تعتقد الولايات المتحدة أن إيران لم تلتزم بتعهداتها، فلا يمكن لأي دولة أخرى أن تمنع قدرتنا على إعادة فرض عقوبات متعددة".