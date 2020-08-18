هاجم الإعلامي نشأت الديهي، قناة “BBC”؛ بعد دفاعها عن حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهن من مشاهير مواقع التواصل، والمحبوسات حاليًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتيات التيك توك”، وذلك في تقرير أذاعته القناة البريطانية.
وقال “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر قناة “TeN”، أمس الإثنين، إن “فتيات التيك توك” يُخرِبنّ المجتمع، في حين تحارب الدولة ظاهرة اختراق الأسرة المصرية، مؤكدًا فتح ملفات في هذا الصدد على يد النيابة العامة.
وأضاف أن “BBC” تعمل دون موضوعية أو مهنية، ولا يعجبهم الدستور ولا قيم المجتمع المصري، لافتًا إلى أن “فتيات التيك توك” متهمات بالاتجار بالبشر وتسليع المرأة، مستطردًا: “تقبلوا على أزواجكم وبناتكم يبقوا كدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر حنين حسام ومودة الأدهم.. الديهي يهاجم قناة BBC بسبب دفاعها عن فتيات اليتك توك: تقبلوا على بناتكم يبقوا كدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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