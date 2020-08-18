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رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى قمة طارئة لبحث الأزمة في بيلاروس

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رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل

دعا رئيس المجلس الأوروبي إلى عقد قمة طارئة بعد غد الأربعاء لمناقشة الأزمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عبر تويتر: "يحق لشعب بيلاروسيا تقرير مستقبله وانتخاب زعيمه بحرية ... العنف ضد المتظاهرين غير مقبول ولا يمكن السماح به".

وأُلقي القبض على الآلاف من المتظاهرين في بيلاروس، وقال الكثير منهم إنهم تعرضوا لسوء المعاملة أو حتى التعذيب أثناء احتجازهم.

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واندلعت الاحتجاجات في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية عقب انتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر وأعلنت السلطات الانتخابية عن فوز ساحق مثير للجدل للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

وأدان الاتحاد الأوروبي الانتخابات ووصفها بأنها "غير حرة ولا نزيهة". ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على البدء في إعداد عقوبات ضد المسؤولين البيلاروسيين المسؤولين عن عنف الشرطة وتزوير الانتخابات.

ومن المقرر أن تعقد القمة بعد غد الأربعاء عبر رابط فيديو، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 12:00 ظهرا في بروكسل (10:00 بتوقيت جرينتش).

 

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