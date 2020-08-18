كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر قاعدة عسكرية في البحر.. اتفاق ثلاثي جديد بين تركيا وقطر والوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة العربية، عن تفاصيل اتفاق بين كل من تركيا وقطر، وحكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بدعم من أنقرة.

وأشارت، إلى أن الاتفاق التركي القطري مع "الوفاق" يقضي بتحويل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في البحر المتوسط.

ولفتت إلى أنه سيتم إنشاء تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، على أن تقوم الدوحة بتمويل مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.