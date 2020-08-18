كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه" عملا إرهابيًا جبانًا ".

وأكد السُّلمي في بيان له: "دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدمًا خالص التعازي لحكومة وبرلمان وشعب الصومال الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.