شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الصين أيضا 17 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 37 حالة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 17 أغسطس آب 84871 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير
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