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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب وسط الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر وسط الفلبين، اليوم الثلاثاء، وتسبب في إسقاط هياكل خفيفة ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، حسبما ذكر مسؤولون.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد خمسة كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات 430/ كيلومترا جنوبي مانيلا.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ، حسبما ذكر مدير المعهد، ريناتو سوليدام.

وأضاف: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم.

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