شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب وسط الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد خمسة كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات 430/ كيلومترا جنوبي مانيلا.
ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ، حسبما ذكر مدير المعهد، ريناتو سوليدام.
وأضاف: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".
وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم.
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