ترامب يتعهد بخلق عشرة ملايين وظيفة في عشرة أشهر

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بخلق عشرة ملايين وظيفة في عشرة أشهر، من خلال إجراءات من بينها إيجاد إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد منشآت للتصنيع من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا أن إدارته ستنزع أيضا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين.

وقال ترامب "سنوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد وظائف من الصين إلى الولايات المتحدة."

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