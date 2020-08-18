إصابات كورونا تزداد بالمئات يوميا بليبيا في ظل نظام صحي دمره الصراع

مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، يحذر مسعفون ومسؤولون يعملون في نظام صحي متداع جراء انقسامات وحرب تشهدها البلاد منذ سنوات من أن الجائحة يمكن أن تخرج عن سيطرتهم.

ويقيّد الصراع أيضا التنقل داخل ليبيا، وظلّت حالات الإصابة المؤكدة منخفضة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء. والآن، تتزايد الإصابات بعدة مئات في اليوم الواحد لتصل في المجمل إلى ما يقارب 8200 شخص، بما في ذلك أكثر من 150 وفاة.

ويطالب قادة المحليات والأطباء الحكومة بإعداد خطة إنقاذ طارئة للتعامل مع التفشي وبإلزام الناس بوضع الكمامات.

وتضم بؤر التفشي العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية في الغرب، إضافة إلى سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد.

وتقول الطواقم الطبية إن الفيروس ينتشر لأن المواطنين مستمرون في حضور التجمعات الكبيرة بما في ذلك حفلات الزفاف، ومناسبات العزاء ولا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.

وقال أحمد الحاسي، المتحدث باسم اللجنة الطبية الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفيروس في شرق ليبيا، إن العامة بحاجة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وإلا فإن الكوادر الطبية التي تعاني من نقص الموارد ستكون "غير قادرة على تغطية" الاحتياجات.

وأضاف الحاسي أن ثمة حاجة لأن يعرف الناس "أن الفيروس حقيقي، لأن حالات الوفاة حقيقية والإصابات حقيقية".

وبحسب وكالة «رويترز» أنّه في حي الأندلس الراقي بضواحي العاصمة طرابلس، قال عميد بلدية الحي محمد الفطيسي للصحفيين إن الوضع أصبح "خطيرا"، وإنهم "عاجزون عن احتواء المرض".

وفي الشهر الماضي فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا حظر تجول في المناطق التي تسيطر عليها وفرضت السلطات في بنغازي بالشرق كذلك قيودا على حركة المواطنين.

لكن في الغالب لا يجري الالتزام بحظر التجول الليلي المفروض في أنحاء البلاد. وهناك أمر بوضع الكمامات في الأماكن العامة في غرب ليبيا ولكن ليس في الشرق.

وعلى أي حال، ترك الانخفاض الحاد في مستويات المعيشة الكثيرين يواجهون صعوبة في تحمل ولو القليل من النفقات، بما في ذلك ما يلزم لشراء الكمامات.

وقال عبد العظيم محمد، وهو سائق سيارة أجرة في العاصمة طرابلس "يُطلب من الناس ارتداء الكمامات واستعمال الكحول ولكن لا يعلمون أنهم (الناس) لم يستلموا مرتباتهم." وتابع "أفضل أن أشتري الخبز لأولادي."

دائما ما كانت المرافق الصحية في ليبيا تعاني من تردي المستوى.

غير أن الصراع الذي ينشب تارة ويتوقف أخرى وأدى إلى تقسيم البلاد إلى معسكرين متنافسين ألحق دمارا أو أضرارا ببعض المرافق الطبية، وخلف وراءه منشآت تجد صعوبة في تقديم خدماتها. ويزيد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال أشهر الصيف من تلك التحديات.

وقال ريك برينان، مدير الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، إن الوكالة واجهت معوقات لوجستية خطيرة في ليبيا، بما في ذلك "تحديات كبرى لجلب المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية والفحوص".