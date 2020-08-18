«التعاون الإسلامي»: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاثنين، تمادي ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يمدها بالسلاح والمال، في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية.

ودان الدكتور العثيمين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان السعودية.

وشدد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

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