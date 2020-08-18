القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت القوات الإماراتية والأمريكية تمارينا بالذخيرة الحية في الخليج العربي. وخلال التمارين تم إجراء عمليات مندمجة بين القوات البحرية الإماراتية والأمريكية بشكل منتظم لمواجهة التهديدات وضمان حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة. وفي مارس /آذار الماضي، أجرت قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات الإماراتية مناورة عسكرية شهدت محاكاة للاستيلاء على مدينة مترامية الأطراف في منطقة الشرق الأوسط. Advertisements وقد تمت المناورة في قاعدة الحمرا الإماراتية رغم تعليق مناورات أمريكية في المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا. وشهدت تدريب القوات المشاركة على الاستيلاء على برج مراقبة في المطار ومصفاة للنفط. كما تضمنت إجراء قوات المارينز عمليات تفتيش في الشوارع الضيقة، بحثا عن قوات معادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناورة إماراتية أمريكية بالذخيرة الحية لمواجهة التهديدات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.