أردوغان المانع.. تركيا تمنع الأطباء والباحثين من نشر أبحاث متعلقة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن دورية "Lancet" الطبية البريطانية الشهيرة في مجال الأبحاث، تلقت خطابا من أطباء أتراك كشفوا فيه أن وزارة الصحة التركية تمنع الأطباء والباحثين نشر أي أبحاث متعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت الصحيفة إلى أن الخطاب الذي أرسلته جمعية أمراض الصدر التركية “Toraks” إلى المجلة أكَّد أن الإحصاءات المعلنة من قبل وزارة الصحة التركية بشأن حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مشكوك في صحتها. وكانت المجلة عرضت نشر دراسات وأبحاث حول فيروس كورونا في تركيا، وأوضح الخطاب أن معدلات الوفيات في مدينة إسطنبول وحدها، أعلى بأضعاف المعدلات الطبيعية للوفاة بالمدينة. وكشف الخطاب أن عدد الوفيات المعلنة في تركيا في الفترة بين 11 مارس و5 يوليو من العام نفسه، أعلى بنحو 4723 حالة وفاة عن متوسط حالات الوفاة المسجلة في السنوات الأربع الأخيرة في عموم تركيا، وأن 2271 حالة من هذه الحالات بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 1952 حالة وفاة لم يتم الكشف عن سبب الوفاة. وأكد الخطاب أن وزارة الصحة التركية لا تتبع قواعد إعداد التقارير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتعاون مع المؤسسات الطبية المختلفة بشفافية ولا تشارك أبسط البيانات والمعطيات معهم مما تسبب في ظهور حالة من عدم التعاون بين الطرفين.

