ترامب يعلن ولاية آيوا منطقة كوارث بسبب الإعصار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية آيوا منطقة كوارث بعد تعرضها لإعصار قوي الأسبوع الماضي.



وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم الاثنين، أن "الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم عن كارثة كبرى في ولاية آيوا وأمر بتقديم دعم فدرالي لجهود سلطات الولاية في المناطق المنكوبة".

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ويتيح هذا القرار التمويل الفدرالي للسلطات المحلية وبعض المنظات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة آثار الإعصار في الولاية.

وكانت كيم رينولدز حاكمة ولاية آيوا، قد قدرت الأضرار المادية جراء الإعصار بـ4 مليارات دولار، وقالت إنها ستطلب تمويلا فدراليا لإزالة آثار الكارثة.

وأسفر الإعصار عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، إضافة إلى تدمير أو إلحاق الأضرار بـ8200 منزل في الولاية وقطع الكهرباء عن نحو 83 ألف شخص، وتضرر الأراضي الزراعية.