وام: رصد 8 قوارب صيد مخالفة داخل المياه الإقليمية للإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 رصدت دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل فى الإمارات، عند الساعة 1200 اليوم الإثنين 17 أغسطس دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الإقليمية للدولة شمال غرب جزيرة صير بونعير وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر.

وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة. وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

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