بيان من الداخلية السودانية حول تعاملها مع مظاهرات الخرطوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

صدرت وزارة الداخلية السودانية، بيانا صحفيا حول تعامل الشرطة مع المواكب التي سيرها الثوار نهار الإثنين وكيف تعاملت الشرطة معها و مبررات استخدام الغاز المسيل للدموع.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية البيان وهذا نصه: شهدت ولاية الخرطوم ظهر يوم 17/اغسطس 2020 مواكب وصلت الي وسط الخرطوم ، وقد بدأت التجمعات بشكل سلمي وحضاري يعبر عن الثورة التي اتصفت بالسلمية وسط تنظيم ملحوظ ، بيد أن انحرافات قد حدثت في مسارها حين حاولت مجموعات اقتحام مجلس الوزراء ، ازاء ذلك قامت قوات الشرطة بانفاذ القانون _ ووفقا لنصوصه _ استخدمت الغاز المسيل للدموع حسب تقدير الموقف للقيادة الميدانية ،وقد نتج عن ذلك اصابات متفاوته وسط المتظاهرين وقوات الشرطة وتم اسعافهم للمشافي .

تؤكد قوات الشرطة أنها تقوم بتنفيذ القانون حرفيا وتؤدي واجبها الذي يهدف الي بسط الأمن وحماية الارواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة ، وأن هذه الاجراءات ترمي الي تجنب ما هو اسوأ وتناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتعبير السلمي وعدم التعرض للقوات العاملة والممتلكات الخاصة والعامة .