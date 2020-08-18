محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى إلى التواصل مع هيئة الامتحانات البريطانية لتطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل على "خريجي مدارس النيل" لعام 2020.
وأضاف شوقي في تصريحات على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "نتوقع أخبارًا سارة قريبًا جدًا لأبنائنا في مدارس النيل الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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