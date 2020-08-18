"بشرى سارة".. وزير التعليم يعلن تطورًا جديدًا في أزمة تقييم طلاب الشهادة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال إنها بشرى لطلاب الشهادة البريطانية في مصر.

وقال الوزير، إنه في الوقت الذي نجحت مصر، في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العالم، كان الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة، تعاني مشكلات كبرى، من بينها الشهادتين البريطانية والأمريكية.

وأضاف الوزير: "شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية من إجحاف وظلم التقييم الذي قامت به كامبريدج، في أعقاب الجائحة، وأرسلت خطابًا رسميًا باسم حكومة جمهورية مصر العربية إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية، للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصري عن الدرجات الظالمة لأبنائنا، الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وجاء رد المملكة المتحدة سريعًا، ليصب في صالح الطلاب والعدالة، وهذا نص الرد:

(بيان من روجر تايلور، رئيس Ofqual

بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات "GCSE" و"AS" و"A" هذا الصيف.

نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها.

لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها، نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب، وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.

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بعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، سيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين "AS" و"A" وعلى نتائج "GCSE" التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات، في حالة عدم إجراء أي اختبارات، وطلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة.

كان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية.

لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور. إن توقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد، وخلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب لكل ذلك، نحن آسفون للغاية.

لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف، أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم، أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى.

إن الطريق إلى الأمام الذي نخطط الآن لتنفيذه سيوفر وضوحًا عاجلًا، نحن نعمل بالفعل مع وزارة التعليم والجامعات وكل الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة).

وتابع الوزير: "ألف مبروك لأبنائنا خريجي عام 2020 من الشهادة البريطانية، مع تمنياتي بمستقبل باهر إن شاء الله، والشكر موصول لهيئة الامتحانات البريطانية لسرعة تحقيق العدالة".