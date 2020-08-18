إغلاق 6 محلات تجارية وإزالة 67 حالة إشغال في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة مدى التزام المحلات بمواعيد الإغلاق.
وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 محلات تجارية وسايبر، ورفع 67 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على كافة المضبوطات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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