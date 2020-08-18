شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و684 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل أمس الاثنين، إنها سجلت 19373 إصابة جديدة بفيروس كورونا و684 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و359570 إصابة مؤكدة بينما بلغ إجمالي الوفيات 108536.

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