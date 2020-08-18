شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس والان نبدء بالتفاصيل

أُستشهد شاب فلسطيني، أمس، برصاص جيش الاحتلال أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة. وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال منع طواقمها من الدخول لمحيط باب حطة بعد إطلاقه النار على شاب. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن جيش الاحتلال ترك الشاب ينزف دون السماح بتقديم أي إسعافات أولية له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.