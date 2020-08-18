شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات أوروبية لنزع السلاح ومنع الهجوم على «سرت» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحضور نظيره القطري خالد بن محمد العطية، سيبحثان تعزيز الدعم العسكري لقوات الوفاق للهجوم على مدينتي «سرت والجفرة»، إضافة إلى رغبة تركيا في إنشاء قاعدة بحرية في مصراتة وقاعدة عسكرية في الوطية جنوب طرابلس.
يأتي هذا فيما وصل أيضا إلى طرابلس أمس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي قال، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة إن بلاده متمسكة بمسار برلين لحل الأزمة في ليبيا، ورفض التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية في ليبيا.
وكشف ماس عن استعداد بلاده مشاريع نزع الألغام والعمل الإنساني في ليبيا، مشددا على ضرورة إطلاق مباحثات مباشرة بين الأطراف الليبية وضمان توزيع عادل لإيرادات النفط. وأكد وزير الخارجية الألماني أن التصعيد العسكري في ليبيا يشكل خطرا كبيرا بسبب تواصل عمليات التسليح. وأجرى الروسي فلاديمير بوتين، أمس مكالمة هاتفية مع نظيره التركي أردوغان لبحث الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، وشدد بوتين على ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف في ليبيا للوصول لخطوات حقيقية لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات المباشرة، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.
بدورها، أعلنت وحدات الرصد والتحري بالقوات المسلحة الليبية مساء الأحد، رصد عدد كبير من عناصر تنظيم «داعش» أثناء تجهيزهم داخل مدينة مصراتة.
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