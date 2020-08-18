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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج #تركي_هيجيب_سيدك_يا_رمضان يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تصدر هاشتاج #تركي_هيجيب_سيدك_يا_رمضان موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة " تويتر " في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث وصل إلى أكتر من ٣٦ ألف تغريدة.
وذلك على خلفية مداخلة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالأمس على قناة اون تايم سبورت ٢ مع المذيع ابراهيم فايق والذي كشف فيها عن عدم تدخله في اي شأن يخص نادي بيراميدز المصري منذ رحيله وكشف فيها ايضا تفاصيل رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الى بيراميدز وتفضيله عن عرض الأهلي المصري منذ نهاية شهر يوليو الماضي.
وبعد ما أكد آل الشيخ في مداخلته على أنه مازال مستعد أن يدعم الأهلي بصفقات سوبر في حالة طلب جماهير الأهلي.
و عبر المشاركون في الهاشتاج عن ثقتهم في نوايا المستشار تركي آل الشيخ تجاه النادي الأهلي وأنه كان يسعى لاحداث نقله تاريخية بالنادي على صعيد الصفقات والمشاريع الاستثمارية.
وطالب المغردين في الهاشتاج آل الشيخ بتنفيذ كلمته في المداخلة مؤكدين أن الأهلي المصري يحتاج إلى صفقات سوبر لتعوض رحيل رمضان صبحي وطالب بعض المشاركين في الهاشتاج بان يقوم تركي بانهاء صفقة موليكا لاعب مازمبي الكونغولي او اللاعب سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي.
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