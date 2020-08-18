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رئيس البرتغال ينقذ امرأتين من الغرق في ريفييرا بلاده

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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"الخليج 365" من بيروت: لم يقف التقدم في السن، ولا المنصب الرسمي الرفيع، حائلاً أمام الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، الذي خطف اهتمام كل المستجمين على شاطئ ألغارفي، عندما ساهم في إنقاذ امرأتين واجهتا مصاعب بعدما انقلب قارب الكاياك الذي يركبانه.

وفوجيء المستجمون على الشاطئ البرتغالي بالرئيس البالغ من العمر 71 عاماً وهو يسبح باتجاه المرأتين، مسرعاً لإنقاذهما من أمواج كانتا تصارعانها للنجاة بحياتهما.

وقال الرئيس للصحفيين في وقت لاحق إن المرأتين كانتا قد انجرفتا بفعل التيارات المائية القادمة من الشاطئ المجاور إلى الخليج.

الريفييرا البرتغالية

ويمضي الرئيس ريبيلو دي سوسا إجازة في منطقة الغارفي في جنوب البلاد، والتي تعرف باسم الريفييرا البرتغالية، في مسعى منه لتشجيع السياحة هناك على ما نقلت "بي بي سي". ويعتمد اقتصاد البرتغال بشكل كبير على صناعة السياحة في البلاد، التي تأثرت بشكل كبير بانتشار وباء .

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وكان الرئيس البرتغالي قد تحدث للتو مع الصحفيين في شاطئ برايا دو ألفور عندما لاحظ المرأتين تصارعان المياه في البحر.

وبعد مساعدة المرأتين، أخبر الرئيس ريبيلو دي سوسا الصحفيين أن المرأتين جاءتا من شاطئ آخر.

وقال الرئيس: "نظراً لوجود تيار مائي غربي كبير جداً، فقد انجرفتا وانقلب القارب وابتلعتا كمية كبيرة من الماء ولم يكن بوسعهما حتى قلب القارب، ولا الصعود إليه أو السباحة، بسبب قوة التيار."

وحذر الرئيس من أنه يتعين على المرأتين أن تكونا حذرتين في المستقبل. وبحسب محطة 20 دقيقة التلفزيونية، فإن الرئيس يقضي إجازته في زيارة مناطق مختلفة من البلاد بهدف الترويج للسياحة.

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