22 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وأمريكا والبرازيل في المقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مختلف دول العالم، الاثنين، حاجز الـ22 مليون حالة، منذ تفشي الوباء، وفيما تم تسجيل 776,560 حالة وفاة، ووصلت أعداد الشفاء إلى 14,769,293، وفق إحصاء "ورلد ميترز".

وجاء ترتيب الدول الأكثر تسجيلًا للإصابة بالفيروس، الولايات المتحدة وسجلت حتى الآن 5,608,639، وجاء في المركز الثاني دولة البرازيل، والتي رصدت 3,359,570 إصابة بالفيروس، وفيما حلت في المركز الثالث دولة الهند، والتي وصل عدد الإصابات إلى 3,359,570، واحتلت روسيا المركز الرابع بعد أن سجلت 927,745 إصابة بالفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر للمرة الأولى آواخر العام الماضي، من مدينة ووهان الصينية، وانتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس المستجد، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.