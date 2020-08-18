القبض على 3 سيدات لاستغلالهن أطفالهن في التسول بالهرم وبولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لرعاية الأحداث، القبض على 3 سيدات لإحداهن معلومات جنائية؛ حال قيامهن بممارسة نشاط غير مشروع من خلال استغلال الأحداث – أطفالهن- في ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة على الطريق العام فيِ الهرم، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وعثر على السيدات بصحبتهن 4 أطفال، ومبلغ مالي من حصيلة ممارسة ذات النشاط.

وفي ذات السياق تم ضبط 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية بذات المنطقة، حال قيامهم بأعمال التسول بصورة فردية، وتم ضبط 13 من الأحداث من المعرضين للخطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.