القبض على 3 سيدات لاستغلالهن أطفالهن في التسول بالهرم وبولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لرعاية الأحداث، القبض على 3 سيدات لإحداهن معلومات جنائية؛ حال قيامهن بممارسة نشاط غير مشروع من خلال استغلال الأحداث – أطفالهن- في ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة على الطريق العام فيِ الهرم، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وعثر على السيدات بصحبتهن 4 أطفال، ومبلغ مالي من حصيلة ممارسة ذات النشاط.
وفي ذات السياق تم ضبط 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية بذات المنطقة، حال قيامهم بأعمال التسول بصورة فردية، وتم ضبط 13 من الأحداث من المعرضين للخطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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