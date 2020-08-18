القبض على صاحبة كيان تعليمي وهمي تمنح شهادات جامعية مزورة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، لإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، واتخذته وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة، من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وأعلنت على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، عــــن مـــــزايا الـــدراســة بذلك الكيان زاعمةً كونها وكيلة للعديد من الجامعات المصرية، وأن هذا الكيان يمنح الدارسين درجة البكالوريوس والليسانس بشهادات معتمدة مـن الجامعات المصريـة في مجالات مختلفة (صــحافة وإعــلام – سـياحة وفنادق – خدمات بترولية – إدارة أعمال – مساحة وخرائط – التمريض – حاسب آلي) تمكنهـــم مـن الالتحـــــاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج.

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ونظمت المتهمة دورات تدريبية ودراسية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها، تراوحت مدتها من سنتين إلى 4 سنوات وفقًا للتخصص الدراسي.

وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (10 إلى 12 ألف جنيه) عن العام الدراسي الواحد من كل طالب.

وعثر بمقر الكيان على المستندات المزورة الدالة على نشاطها الإجرامي، ومبلغ مالي وقدره 50760 جنيهًا من متحصلات نشاطها الإجرامي، وأمكن الاستدلال على 7 مواطنين تعرضوا لواقعه احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.