"التنمية المحلية": 24 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالغربية.. وتحصيل 102 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن محافظة الغربية بلغ نحو ٢٤ ألف طلب حتى الآن، وبلغ إجمالي المتحصلات نحو ١٠٢ مليون جنيه.

وأضاف شعراوي أن كل المحافظات تقدم العديد من التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين فى كل المراكز والمدن، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بين المواطنين وتوفير أماكن الانتظار لهم وإزالة أية عقبات أمامهم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوي، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي بحي ثاني طنطا؛ لتفقد منظومة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم.

وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات في ما يخص ملف البناء مرة أخرى، وتسعى لاستيفاء حقوقها كاملة.

واستمع اللواء محمود شعراوي إلى عرض حول آليات سير منظومة التصالح في المركز التكنولوجي، والخطوات التي يقوم بها المواطن منذ وصوله إلى المركز حتى دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.

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وأشار مدير المركز التكنولوجي إلى توجيهات محافظ الغربية بانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية واستقبال طلبات المواطنين، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

كما استمع شعراوي إلى بعض الموظفين الذين أكدوا درايتهم الكاملة بكل الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، مؤكدين حصولهم على العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية في ما يخص هذا الموضوع المهم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن قرار مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل سيعطي فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في التصالح؛ لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم إلى إزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها إلى الجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح؛ لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأضاف شعراوي أن محافظ الغربية أصدر قرارًا بتخفيض رسوم التصالح في بعض المناطق بالمحافظة بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٪، وسيتم العمل بها خلال الفترة الجارية لاستفادة كل المواطنين بتلك التخفيضات.

والتقى شعراوي عددًا من المواطنين الموجودين بالمركز التكنولوجي وتحاور معهم، ووجه بتقديم كل التيسيرات لهم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية كل الاحتياجات طوال فترة تقديم طلبات التصالح.

وأشاد المواطنون بالإجراءات المتبعة من جانب المحافظة للتيسير عليهم في ما يخص منظومة التصالح، مشيدين بقرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة سداد مبالغ جدية التصالح لمدة شهر.

وطالب عدد من المواطنين بسرعة إخطار المحافظة كل المراكز والأحياء والمدن بالأسعار المخفضة التي أعلنها المحافظ، ليتم العمل بها. وعلى الفور وجه الوزير محمود شعراوي مسؤولي المحافظة بسرعة إخطار المراكز والأحياء بالأسعار الجديدة للعمل بها.