لدعم المستثمرين والترويج للفرص المتاحة.. رئيس هيئة الاستثمار يواصل زياراته للمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يواصل زياراته للمحافظات؛ لبحث خطط التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، والترويج لها والاطلاع على متطلبات الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظين.

وزار عبد الوهاب محافظة الوادي الجديد برفقة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الإثنين، لبحث خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة بالمحافظة، وسبل دعم المستثمرين والمشروعات، بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار؛ خصوصًا أن المحافظة ضمن المناطق الأكثر استفادة بحوافز الاستثمار، وفقًا لقانون الاستثمار، كما تمتلك قدرات هائلة في مجالات الصناعات التعدينية والغذائية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، معنية بدعم المستثمرين في المحافظات؛ تحقيقًا للتنمية الشاملة المستدامة، وحتى تتاح فرص العمل لشباب مصر في شتي ربوع الجمهورية، وأننا نهدف من خلال هذه الجولات إلى الاستماع إلى المستثمرين؛ لمعرفة متطلباتهم، وكذلك التعرف عن قرب على الفرص والمشروعات المتاح الترويج لها.

وأشار عبد الوهاب إلى استمرار دعم الهيئة لمحافظة الوادي الجديد، موضحًا أن الهيئة والمحافظة في تعاون متواصل؛ فالوادى الجديد من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار بجميع قطاعاته التنموية والاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل؛ بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجاحات لجنة فض المنازعات، مؤكدًا أهمية دور المحافظة في تنفيذ قرارات اللجنة، التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل لأبناء الوادي الجديد.

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وتفقد عبد الوهاب مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة المزمع افتتاحه قريباً بمدينة الخارجة على مساحة 2500م2؛ لتيسير حصول المستثمرين على كل خدمات الاستثمار بشكل متكامل ومبسط ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تفقده المركز، إنه سيتم تخصيص مكتب يمثل هيئة تنمية الصعيد بالمجمع بجانب ممثلي جميع الجهات المعنية والتنفيذية الخاصة بالاستثمار؛ للتيسير على المستثمرين في إنهاء كل الإجراءات والتراخيص.

وقام عبد الوهاب بزيارة مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، الذي تم تطويره مؤخرًا بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلي إنشاء 45 ثلاجة حفظ للتمور بتكلفة 12 مليون جنيه؛ لمواكبة النهضة الشاملة في استثمار زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور وزيادة الصادرات، من خلال التنوع في خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث التقنيات العالمية؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة التي تمتلك حوالي 2.5 مليون نخلة وتنتج 120 ألف طن سنويًّا.

وشملت الجولة التفقدية أحد المصانع الخاصة الرائدة في مجال تصنيع التمور بالمنطقة الصناعية كنموذج للمصانع البالغ عددها أكثر من 52 مصنعًا ووحدة تصنيع وتغليف على مستوى المحافظة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أنه سيجري العمل على الترويج لفرص الاستثمار بمحافظة الوادي الجديد في عدد من المجالات؛ منها مجال صناعة التمور، والذي من شأنه جذب استثمارات كبرى في هذا المجال، وهو ما يدعم تحقيق هدف الدولة المصرية في اعتلاء قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم.

وتفقد المستشار محمد عبد الوهاب مشروع شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، وهو من المشروعات القومية العملاقة لتصميم وإنشاء وإدارة مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك بمحافظة الوادي الجديد؛ للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 561.000 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل، حيث أكد عبد الوهاب ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي سيحقق عائدًا اقتصاديًّا بمقدار عشرة أضعاف عائد بيع الفوسفات الخام.​