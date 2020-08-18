775 ألف حالة وفاة بكورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 22 مليونا

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 775 ألف حالة وفاة منذ تفشى الوباء.

وتقترب حالات الاصابة من 22 مليونا، حيث تم تسجيل 21,941,841 اصابة، وارتفعت حالات الشفاء لتصل إلى 14,658,389، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل اصابات مرتفعة بشكل يومى، حيث وصلت

الاصابات إلى 5,582,408.

وتأتى بعدها البرازيل والتى تخطت الاصابات فيها حاجز الـ 3 ملايين حالة، وفى الهند تم تسجيل أكثر من مليونى اصابة بالفيروس.

وظهر فيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم.

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وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح فعال للفيروس، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس الروسى بوتين عن تسجيل أول لقاح للفيروس المستجد، خلال الأسبوع الماضى، إلا أن العديد من خبراء الصحة حول العالم أكدوا أنه يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية من أجل التأكد من فعاليته.