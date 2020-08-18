تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، تريند بعنوان "الأحوال المدنية"، ليحتل المرتبة الرابعة بأكثر من ألفين عملية بحث، خلال الساعات الماضية.
وطرحت الأحوال المدنية السعودية، خدمة جديدة للمواطنين السعوديين، باسم" التعرف الإلكتروني" تتمثل في تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم للمكتب، لإصدار بطاقةالهوية الوطنية، فضلاً عن أن الخدمة تغني عن استخدام الورق.
وأكدت منصة الأحوال المدنية، أن الخدمة تتميز أنها توفر الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف يهم في مكاتبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب خدمة "التعرف الإلكتروني" الأحوال المدنية السعودية تتصدر تريند السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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