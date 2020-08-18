كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الغاني يقرر إعادة فتح الحدود الجوية لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو إعادة فتح مطارات البلاد ابتداءً من الأول من شهر سبتمبر المقبل، بعد إغلاق استمر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نانا أكوفو في خطاب له: إن وزارة الطيران وهيئة الطيران المدني، تعملان مع شركة الطيران ووزارة الصحة، من أجل ضمان أن تكون البلاد جاهزة لإعادة فتح المطارات في الأول من سبتمبر.

وأكد الرئيس الغاني أنه سيجري التأكد من صحة كل قادم إلى البلاد، من أجل تجنّب انتشار الفيروس، الذي أصاب عشرات الآلاف من الغانيين.

وسجلت دولة غانا، الواقعة في غرب القارة الأفريقية 42653 إصابة مؤكدة بكورونا، منذ شهر مارس، كما أحصت 239 وفاة.