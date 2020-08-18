كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جو بايدن يدعو مغنية راب شهيرة لتشجيع معجبيها على التصويت ضد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، مغنية الراب الشهيرة كاردي بي بمقابلة دعاها خلالها لتشجيع معجبيها على التصويت، لمنع دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

وخلال الحديث الذي جرى عبر تطبيق "زوم" ونشرته مجلة "إيل" اليوم الاثنين قبل افتتاح المؤتمر الديمقراطي الافتراضي الذي يشكل انطلاقة رسمية لحملته الانتخابية، سأل بايدن مغنية الراب النيويوركية عما يريده الشباب.

واستغلت كاردي بي التي كانت تدعم اليساري بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين هذه الفرصة، لتدعو إلى أن تكون "الجامعات مجانية" مع تأمين ضمان اجتماعي للجميع و"المساواة" للأمريكيين من أصول إفريقية.

وقالت: "ما أريده أولا هو طرد ترامب. كل ما يقوله يزرع الفتنة. نواجه جائحة وما أريده هو أجوبة. أود أن أعرف متى تنتهي لأستأنف عملي. لكنني أرفض شخصا يكذب علي ويقول أن لا حاجة للكمامة".

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وأعربت المغنية عن قلقها لأسلوب ترامب في تأجيج المشاعر العنصرية واعتبرت أن "ذلك قد يتسبب بحرب أهلية. لا أريد أن أشعر بالحقد حيال أفراد من أعراق مختلفة فقط لأنني أجد أن الأمور أسهل بالنسبة إليهم. لا أحد يرغب في شعور مماثل".

وعلق بايدن على كلامها بالقول: "هكذا يفوز من خلال تقسيمنا لكن جيلكم بدأ يغير ذلك"، وشجعها على دعوة معجبيها للتصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وأضاف أن "هذا الجيل هو الأكثر ذكاء وتعليما والأقل عنصرية والأكثر التزاما في تاريخ" الولايات المتحدة.

وقالت كاردي بي: "هذا صحيح ولهذا السبب أريد أن يتوجه الجيل الجديد ومن يتابعوني إلى صناديق الاقتراع".

يذكر أن المغنية كاردي بي لها حوالي 73 مليون متابع على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.