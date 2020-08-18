الصحافة الأرجنتينية “تؤكد” عشق حارس “الأسود” الودادي لفريق ريفر بليت -صورة

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عشق حارس المنتخب الوطي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو لفريق ريفير بليت الأرجنتيني بعد تألقه في مباريات “أوروبا ليغ” وقيادته للفريق الأندلسي لبلوغ نهائي المسابقة بعد تجاوز عقبة مانشيستر يونايتد الانجليزي في محطة النصف. وعنونت صحيفة “إلينترانسيخينتي” مقالها بـ “نجم الدوري الاسباني عاشق الريفر”، مبرزة أن صورة تؤكد عشق الحارس المغربي للفريق الأرجنتيني. وشدد المصدر ذاته على كون تألق بونو في ثاني أقوى المنافسات الأوروبية جعل صورته بقميص ريفر بليت بالمغرب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عن سبب عشقه للفريق الأرجنتيني، ومرجحة، في السياق ذاته، أن تكون مكانته العالمية السبب وراء عشقه.

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