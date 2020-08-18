شكرا لقرائتكم خبر عن 115 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس، تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مقابل 139 إصابة و19 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها و5173 حالة وفاة".