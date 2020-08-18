شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجّل 78 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 71 إصابة محلية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 2185 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 56 حالةً بعد تسجيل حالتي وفاة.

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