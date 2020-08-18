حتى بعد التطبيع.. إسرائيل تطلب من أمريكا عدم بيع الإمارات طائرات 'أف 35'

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة "تل أبيب" طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع طائرات "أف 35" للإمارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.
وبحسب المسؤولين، "ضغطت دول الخليج في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات".
وأضافت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للإمارات ضمن اتفاق التطبيع، لكنه شدد على عدم بيع الطائرات الأمريكية".
وأكدت، أن "إسرائيل تتطلع إلى أن تبقى الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات الأمريكية المتطورة".
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