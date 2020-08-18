شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش غدا طلب عودة صلاة الجمعة فى المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعاً غدا الثلاثاء، لمناقشة "تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة"، وذلك بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على المذكرة التى تقدمت بها اللجنة، أمس الأحد، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين باستئناف إقامة صلاة الجمعة، كما وجه عبد العال بمراعاة التباعد الاجتماعى وهو متبع فى اجتماعات اللجان البرلمانية منذ جائحة فيروس كورونا.

وجاء في المذكرة المرفوعة من اللجنة: "نظرا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشئون الدينية والأوقاف دعوة الوزراء، وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".

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وتقام صلوات الجماعة في مصر حاليا بإجراءات احترازية منها التباعد الجماعي والكمامة والمصليات الخاصة بكل مصل على حدة، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة، حيث تغلق المساجد حينها.