السلطات تواصل إغلاق أحياء سكانية ومقاه وأسواق في البيضاء بسبب كورونا- التفاصيل

أمام تزايد ارتفاع في أعداد الإصابات بالعدوى فيروس كوفيد-19 في مدينة الدار البيضاء الكبرى؛ لا تزال السلطات المحلية في هذه المدينة تتخذ سلسلة من التدابير الاحترازية.

وقامت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، بإغلاق بعض الأحياء السكانية بكل من منطقة سيدي البرنوصي وبعض الأحياء في منطقة أناسي وسيدي مومن، اللذين يعرفون حركية وكثافة سكانية كبيرة، وذلك بعد اكتشاف بؤر جديدة للفيروس.

وحسب مصادر “اليوم 24″، قامت السلطات المحلية بإغلاق مداخل الأحياء، من حي أناسي إلى سيدي مومن، وهي، أحياء رقم 22 و23 و 24 و25 و26 ، بالإضافة إلى حي 27A و27B، كما تم إغلاق حي المعاكيز بسيدي البرنوصي، درب رقم 1،2،3،4، بالإضافة إلى درب رقم 24 و25 و26 و27، فضلا عن إقامات سكانية رقم 10 و11 و12.

إلى ذلك، طلبت السلطات المحلية أيضا من أصحاب المحلات التجارية، بالإضافة إلى أصحاب المطاعم والمقاهي القريبة من الأحياء المذكورة إلى الإغلاق على الساعة الثامنة مساء، وقامت السلطات بإغلاق ما يقارب 20 مقهى و5 “سناك” لعدم احترامهم لتدابير الإحترازية.

هذا، ودعت السلطات أصحاب المحلات التجارية بسوق أناسي، الإغلاق على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالإضافة إلى إغلاق فضاء للألعاب الخاص بالأطفال بسيدي مومن.

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ودعت السلطات أيضا أصحاب المحلات بسوق “بلال” بسيدي مومن إلى إغلاق محالاتهم على الساعة السادسة مساء، كما أغلقت السلطات بشكل مؤقت أحد المراكز التجارية “بيم”، على مستوى حي “الهدى”.

وكانت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء منعت متابعة مباريات كرة القدم في المقاهي، وقامت بإغلاق بعض شرايين المقاطعة، وأحيائها، الجمعة الماضي، ومنها شارع الطاهر العلوي، وزنقة عبد الرحمن المخنث، وزنقة موحى واسعيد، وباب مراكش، وباب الجديد، والسور الجديد، وتناكر، فضلا عن وضع دوريات مشتركة في الحواجز الموضوعة على مستوى الطرق، المؤدية إلى السوق المركزي وبنجدية، والشاوية.

السلطات المحلية في عمالة عين السبع الحي المحمدي، طالبت، أيضا، أول أمس السبت، أصحاب المحلات التجارية في قيسارية الحي المحمدي بالإغلاق في الساعة السادسة مساء، وذلك بعد أيام من إغلاق منطقة “مشروع الحسن الثاني”، بسبب تزايد عدد الإصابات المحلية المؤكدة بفيروس كورونا، وظهور بؤر في المنطقة المذكورة.

علاوة على ذالك، لا تزال الوضعية الوبائية في مدينة الدار البيضاء مقلقة، إذ كشفت معطيات وزارة الصحة جهة الدار البيضاء سطات سجلت 263 حالة مؤكدة بالفيروس من بينها 218 حالة بالدار البيضاء الكبرى فقط.