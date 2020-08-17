إنتر ميلان الإيطالي “يمطر” شباك شاختار دونيتسك الأوكراني ويتأهل إلى نهائي “أوروبا ليغ”

بلال نوالي – صحافي متدرب تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي يوروبا ليغ بعدما تمكن من الإنتصار على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني في مباراة النصف. وتقدم الإنتر مبكرا في المباراة بواسطة اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19، ليسيطر النادي الإيطالي على معظم مجريات الشوط الأول حاسما إياه لصالحه بنتيجة 1:0. Advertisements وانتظر لاعبو المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الدقيقة 69 من الشوط الثاني ليضيف دانيلو دي أمبروزيو الهدف الثاني، وأضاف لأوتارو مارتينيز الهدف الـ 3 لصالح الإنتر . وحسم نجم المباراة بامتياز روميلو لوكاكو المواجهة بتوقيعه ثنائية رفعت النتيجة لخمسة أهداف لصالح الإنتر مقابل لاشيء لشختار دونيتسك الأوكراني، ليتأهل الفريق الإيطالي لنهائي اليوروبا ليغ. وسيواجه الإنتر في النهائي فريق إشبيلية الإسباني المتأهل سلفا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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