معركة الأمعاء الخاوية من جديد.. الزفزافي واحميجق يخوضان إضرابا عن الطعام

يخوض كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، معتقلي “حراك الريف”، والمحكوم عليهما بـ20 سنة سجنا نافذا، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ابتداء من الجمعة الماضي، بحسب ما كشف عنه والد الزفزافي ووالدة أحمجيق، في بث مباشر، على موقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك”.

وكشف والد ناصر الزفزافي، أن ناصر ونبيل يخوضان إضرابا عن الطعام بعد عزلهما عن بعضهما البعض بسجن “رأس الما” في مدينة فاس، مبرزا أن الزفزافي واحمجيق يناشدان المتضامنين معهما، من أجل خوض إضراب عن الطعام، لمدة 24 ساعة، انطلاقا من الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل إلى غاية السادسة من الاثنين الموالي.

إلى جانب ذلك، دعت والدة المعتقل نبيل احمجيق، على خلفية “حراك الريف”، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذا الملف، مشددة على أن المعتقلين المذكورين ليسوا لصوصا، ولا قتلى، بل بحسبها، يستحقون الاحترام.

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وطالبت والدة المعتقل نبيل احمجيق، بتجميع المعتقلين في سجن سلوان في مدينة الناظور، من أجل رؤية ابنها والاطمئنان عليه.

إلى ذلك، كشف والد ناصر الزفزافي، أن المعتقل أشرف مديد حاول الانتحار اليوم الاثنين بسجن سلوان بالناظور، بناء على تصريحات أسرته.

ويشار إلى ان أمهات معتقلي “حراك الريف” أطلقن صرختهن، للمطالبة بنقل أبنائهن المعتقلين إلى سجن سلوان في مدينة الناظور، وذلك عبر كلمة لهن في بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي قبل أيام.