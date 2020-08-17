ملك إسبانيا السابق سافر إلى دبي على مثن طائرة خاصة بكلفة 140 ألف أورو

كشفت يومية “ABC” الاسبانية الواسعة الانتشار، أن الملك السابق خوان كارلوس غادر الجارة الشمالية للمغرب في اتجاه دبي، على مثن طائرة خاصة “6500 بترقيم 9H6VBIG” التابعة لشركة الطيران TAG.

وأوضح المصدر ذاته، أن تكلفة الرحلة بلغت 140 ألف أورو دون معرفة الجهة التي تكلفت بأداء ثمن الرحلة، التي غادر من خلالها الملك سابق خوان كارلوس إسبانيا بعد تورطه في ملف فساد متعلق بتلقي أموال.

وشدد المصدر ذاته، على كون خوان كالوس تربطه علاقة قوية بمحمد بن زايد آل نهيان، مبرزا في السياق ذاته أن آخر زيارة للملك السابق لإسبانيا إلى الامارات كانت شهر نونبر الماضي لحضور سباق “الفورمولا 1”.

ووضع البيت الملكي الاسباني، حدا للشكوك التي حامت حول وجهة الملك خوان كارلوس، بعد قرار مغادرته إسبانيا على خلفية ربط اسمه بملف متعلق بشبهة تلقي أموال والتورط في الفساد.

Advertisements

وكشفت يومية “الباييس” الاسبانية، الواسعة الانتشار، أن البيت الملكي كشف عن مكان تواجد خوان كارلوس، من خلال بلاغ أكد فيه أن الملك السابق، يتواجد بالامارات العربية المتحدة، وتحديدا مدينة دبي، منذ الثالث من شهر غشت الجاري.

ولم يشر البلاغ إلى المدة التي سيقضيها الملك الاسباني السابق بالإمارات، ولا إلى وجهته المقبلة، وفق إفادة المصدر ذاته، بعدما قرر مغادرة إسبانيا يوم 2 من الشهر الجاري، ويقدم على الخطوة في اليوم الموالي.