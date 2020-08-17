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شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط مروحية تركية في كردستان العراق والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
أعلن حزب العمال الكردستاني الإثنين، إسقاط مروحية عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق، رداً على مقتل أحد قادته مع ضابطين من الجيش العراقي الأسبوع الماضي.
وأكد مدير ناحية كاني ماسي حيث سقطت المروحية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، تحطّم الطائرة التركية.
وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، "نفذت قواتنا عملية عسكرية استهدفت من خلالها مروحيات من نوع سكورسكي، وتمكنت قواتنا من تحقيق إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات التركية".
وأضاف في بيان "بعد عشر دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت قواتنا من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية من نوع سكورسكي وأجبروها على الفرار".
وأوضح البيان أنه "تم تنفيذ هذه العملية استذكاراً لروح الشهيد القائد عكيد كرزان واثنين من ضباط الجيش العراقي الذين استشهدوا في غارة جوية لجيش الاحتلال التركي".
ولم يتسنَ حتى الساعة الحصول على رد فعل من مسؤولين أتراك.
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